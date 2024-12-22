Англія

Нідерландець віддав належне австралійському фахівцю.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот напередодні матчу з Тоттенгемом у 17-му турі АПЛ поспілкувався з журналістами. Цитує нідерландського фахівця Liverpool Echo.

"Я вже сказав стільки хороших слів сказав про Постекоглу і його стиль, що якщо скажу ще щось, то може здатися, ніби я його агент.

Я справді маю віддати їм належне, оскільки, коли дивлюся на Тоттенгем, відразу думаю про Давіда Жинолу, Пола Гаскойна, Гленна Годдла та, останніми роками, про Луку Модрича, Рафаеля ван дер Варта та Гарета Бейла. Для мене вони завжди були певним брендом у футболі і мають власну ідентичність. Думаю, що Ангелос Постекоглу повністю повертає їм цю ідентичність.

Щоразу приємно дивитися на команду Постекоглу. Також сподіваюся, що він виграє трофей — не Кубок ліги. Але я сильно вболіваю за його команду в Лізі Європи, тому що люди завжди говорять про трофеї і що це дуже важливо.

Для його бренду футболу і його стилю це набагато важливіше, і якщо він зможе поєднати це з перемогою, так буде дуже добре для футболу загалом, адже люди перестануть говорити про те, що він занадто багато атакує або щось на кшталт цього. Як, чорт візьми, можна грати в занадто атакувальний футбол?" — заявив Слот.

Матч між Тоттенгемом та Ліверпулем відбудеться сьогодні, о 18:30 за київським часом.