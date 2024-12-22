Англія

Команда Анже Постекоглу провалилась у обороні, але хоча б узяла участь у атакувальній частині вистави.

Поступово наближаємось до святкування Різдва, тож у англійському футболі буде невеличка перерва перед початком шаленого ривку під назвою Boxing day та всіма подіями, що традиційно супроводжують цей святковий період року. Однак спочатку треба було розібратись із подіями сімнадцятого туру національної першості в цій країні, центральним матчем у якому стала гра в Лондоні.

На Тоттенгем Готспур Стедіум місцевий однойменний клуб приймав лідера чемпіонських перегонів, Ліверпуль, у якого ще за кілька годин до початку звітного протистояння існував реальний ризик таки залишитись осторонь першої сходинки, але сусіди за містом допомогли команді Арне Слота. Евертон стримав Челсі, а отже "червоні" нікому вже не могли поступитись першістю. Однак можливість наростити гандикап у цьому сезоні випадає нечасто, тож варто нею користатись.

Утім, коли напроти тебе стоїть команда Анже Потекоглу, із її шаленими кадровими втратами й загалом посередньої якості грою в обороні, можна розраховувати на цілком упевнений успіх. Тим паче, якщо атакувати так наполегливо й безперервно, як це робив Ліверпуль у першому таймі. У "шпор" просто не було часу, аби приходити до тями поміж випадами суперників, тож від помилок позаду було не врятуватись.

А голи — то воно само собою якось розумілось. І це гості ще трохи марнотратством на початку займались, і лише на 23 хвилині відкрили рахунок зусиллями Трента, який знайшов подачею з глибини правого флангу Діаса на дальній стійці. До цього Салах змарнував три чисті гольові нагоди, і до початку другого тайму голів від єгиптянина ми так і не бачили, тоді як Мак Аллістер подвоїв перевагу команди Слота головою з близької відстані незадовго до перерви.

Проте майже одразу ж аргентинський півзахисник помилився на м’ячі перед власним штрафним і дав можливість Меддісону відіграти один гол. Але що таке один гол у контексті того, що "червоні" в компенсований час першого тайму забили втретє зусиллями Собослаї й інтрига як з’явилась, так одразу й померла.

На другий тайм Постекоглу мав хоча б привести команду до тями, щоб вона більше не припускалась помилок у захисті, але з настільки високою лінією оборони, як грає сучасний Тоттенгем, цього просто неможливо уникнути. Як тільки м’яч летів за спини захисників, то залишалось сподіватись лише на диво.

Звідси й ще два голи Ліверпуля, коли відзначився нарешті сам Салах, і одразу ж оформив дубль із передачі Собослаї. Після 1:5 гості почали бити байдики в обороні, і тут уже лондонці дійсно мали, де розгулятись. Одразу два голи забив Тоттенгем зусиллями Кулусевські та Соланке, причому перший — на межі від шедевру, а в другому проспав увесь захист команди Слота високу подачу, яка потім ще й стрибала по головах. Але фінальний акорд усе одно був за "червоними", тож дубль Діаса, розгром, а ми подивились просто яскравий галаконцерт.

У наступному турі лондонський Тоттенгем гостюватиме у Ноттінгем Форест, а Ліверпуль прийматиме Лестер.Тоттенгем —3:6Меддісон, 41, Кулусевські, 72, Соланке, 83 — Діас, 23, 85, Мак Аллістер, 36, Собослаї, 45+1, Салах, 54, 61Форстер — Порро, Дрегушін, Грей, Спенс — Сарр (Бергвалль, 57), Біссума — Кулусевські, Меддісон (Джонсон, 58), Сон Хин Мін (Вернер, 82) — Соланке.Аліссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх, Мак Аллістер (Джонс, 68) — Салах (Елліотт, 87), Собослаї, Діас (Нуньєс, 87) — Гакпо (Жота, 68).Попередження: Бергвалль — Гакпо, Собослаї