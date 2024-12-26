Англія

Капітан Ліверпуля розповів про бачення власного майбутнього.

Захисник та капітан англійського Ліверпуля Вірджил ван Дейк у останньому інтерв’ю завуальовано відповів на питання журналіста щодо продовження контракту з "червоними", який добігає до кінця влітку наступного року.

"Я люблю клуб, клуб любить мене. Я люблю вболівальників, уболівальники люблять мене, і це дуже хороший фундамент для досягнення успіху.

На мою думку, я можу грати ще три-чотири роки, як мінімум, на найвищому рівні. Побачимо, що принесе майбутнє.

Справа не в особистих бажаннях, але так, я хотів би бути першим нідерландським капітаном команди, який підніме чемпіонський трофей АПЛ. Я думаю, що це можливо. Це те, заради чого ми працюємо як команда останніми роками", — заявив нідерландський виконавець.

Ван Дейк у цьому сезоні відіграв 22 матчі, забив два голи та віддав один гольовий пас.