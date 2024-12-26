Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 18-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Ліверпуль та Лестер.
Дарвін Нуньєс, Getty Images
26 грудня 2024, 21:12
Ліверпуль та Лестер зіграють на Енфілді в рамках вісімнадцятого туру англійської Прем'єр-ліги.
Арне Слот, після розгрому лондонського Тоттенгема (6:3), використав із перших хвилин Джонса в центрі поля, тоді як Нуньєс зіграє на вістрі атаки.
Руд ван Ністелрой, на тлі поразки від Вулвергемптона (0:3), залучив до стартового складу Столярчика в рамці воріт, тоді як Вінкс розташується в опорній зоні, а Дака очолить напад.
Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх, Мак Аллістер, Джонс — Салах, Нуньєс, Гакпо.
Запасні: Келлегер, Ендо, Діас, Собослаї, К’єза, Елліотт, Жота, Цимікас, Кванса.
Запасні: Іверсен, Околі, Томас, Чаудрі, Скіпп, Декордова-Рід, Алвеш, Буонанотте, Едуар.
Лестер: Столярчик — Джастін, Коуді, Вестергор, Крістіансен — Вінкс, Сумаре — Мавідіді, Аю, Ель-Ханнус — Дака.
Гра Ліверпуль — Лестер почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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