Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 18-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Ліверпуль та Лестер.

Ліверпуль та Лестер зіграють на Енфілді в рамках вісімнадцятого туру англійської Прем'єр-ліги.

Арне Слот, після розгрому лондонського Тоттенгема (6:3), використав із перших хвилин Джонса в центрі поля, тоді як Нуньєс зіграє на вістрі атаки.

Руд ван Ністелрой, на тлі поразки від Вулвергемптона (0:3), залучив до стартового складу Столярчика в рамці воріт, тоді як Вінкс розташується в опорній зоні, а Дака очолить напад.

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх, Мак Аллістер, Джонс — Салах, Нуньєс, Гакпо.

Запасні: Келлегер, Ендо, Діас, Собослаї, К’єза, Елліотт, Жота, Цимікас, Кванса.



Лестер: Столярчик — Джастін, Коуді, Вестергор, Крістіансен — Вінкс, Сумаре — Мавідіді, Аю, Ель-Ханнус — Дака.