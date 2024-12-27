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Ліверпуль — Лестер 3:1
Голи: Гакпо, 45+1, Джонс, 49, Салах, 83 — Аю, 6

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон (Цимікас, 86) — Гравенберх (Ендо, 86), Мак Аллістер, Джонс (Собослаї, 77) — Салах (Елліотт, 90+1), Нуньєс (Жота, 78), Гакпо.

Лестер: Столярчик — Джастін, Коуді (Околі, 90+5), Вестергор, Крістіансен — Вінкс (Скіпп, 65), Сумаре — Мавідіді (Декордова-Рід, 87), Аю, Ель-Ханнус (Буонанотте, 64) — Дака.

Попередження: Гомес, Робертсон, Собослаї — Аю, Вестергор