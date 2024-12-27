Англія
27 грудня 2024, 00:01
Ліверпуль здобув вольову перемогу над Лестером
Команда Арне Слота перед перервою своєчасно вибила ґрунт із-під ніг натхненних швидким голом суперників.
Ліверпуль — Лестер, Getty Images
27 грудня 2024, 00:01
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Ліверпуль — Лестер 3:1
Голи: Гакпо, 45+1, Джонс, 49, Салах, 83 — Аю, 6
Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон (Цимікас, 86) — Гравенберх (Ендо, 86), Мак Аллістер, Джонс (Собослаї, 77) — Салах (Елліотт, 90+1), Нуньєс (Жота, 78), Гакпо.
Лестер: Столярчик — Джастін, Коуді (Околі, 90+5), Вестергор, Крістіансен — Вінкс (Скіпп, 65), Сумаре — Мавідіді (Декордова-Рід, 87), Аю, Ель-Ханнус (Буонанотте, 64) — Дака.
Попередження: Гомес, Робертсон, Собослаї — Аю, Вестергор