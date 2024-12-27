Англія

Молодий українець вдруге поспіль розпочне гру на лаві для запасних Брентфорда.

У рамках 18-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Брентфорд у гостях зіграє з Брайтоном.

Тренерський штаб "бджіл" на чолі з Томасом Франком визначився зі стартовим складом на протистояння з "чайками", і молодий український півзахисник Єгор Ярмолюк розпочне цю гру на лаві для запасних.

Нагадаємо, що раніше 20-річний українець чотири матчі поспіль виходив у старті Брентфорда (проти Астон Вілли, Челсі та двічі проти Ньюкасла), але в останній грі з Ноттінгем Форест Єгор не зіграв жодної хвилини, залишившись у запасі.

Матч Брайтон — Брентфорд відбудеться сьогодні, 27 грудня, о 21:30 за київським часом.