Англія

Коментар португальського футболіста.

Кріштіану Роналду розповів, що б робив, якби опинився в Манчестер Сіті. "Містяни" виграли лише 1 з 13 останніх матчів і йдуть на 7-му місці в АПЛ.

"Я б точно говорив поменше і робив побільше. Я б відвів деяких гравців у кут і сказав їм, що думаю. Я не зобов'язаний робити це на очах у всіх.

Але я думаю, що сильні команди і сильні футболісти досить розумні для того, щоб зрозуміти, в чому проблема. Я на 100% впевнений, що вони повернуться до своєї найкращої гри", — сказав форвард Ан-Насра на церемонії Globe Soccer Awards.

Раніше повідомлялося, що Роналду визнано найкращим бомбардиром усіх часів за версією Globe Soccer Awards.