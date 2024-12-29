Англія

Українські захисники вкотре опинилися в стартових складах Евертона й Борнмута.

У рамках 19-го туру англійської Прем'єр-ліги Евертон прийматиме Ноттінгем Форест, тоді як Борнмут гостюватиме у Фулгема.

Місце в старті "ірисок" знайшлося й для лівого захисника Віталія Миколенка.

Зараз на рахунку 25-річного українця один асист у 16 матчах у всіх турнірах поточної кампанії.

Із перших хвилин в основі "вишень" гратиме центральний захисник Ілля Забарний.

Протягом цього сезону 22-річний українець узяв участь у 18 поєдинках всіх турнірів.

Зустрічі Евертон — Ноттінгем Форест і Фулгем — Борнмут розпочнуться о 17:00 за київським часом.