Англія

Єгиптянин проводить найкращий сезон в кар'єрі.

Вінгер Ліверпуля Мохамед Салах забив гол та відзначився результативною передачею в матчі 19-го туру АПЛ із лондонським Вест Гемом (5:0).

Таким чином, на рахунку 32-річного єгиптянина в цьому сезоні вже вісім ігор, у яких він одночасно і забив, і відзначився результативним пасом. Салах став першим футболістом в історії АПЛ, який відзначився таким досягненням у рамках одного сезону.

У сезоні-2024/25 Мо Салах відіграв за Ліверпуль 26 матчів, забив 20 голів та віддав 17 результативних передач.