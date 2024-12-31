Англія

Екскерманича Англії відзначили за внесок у розвиток футболу в країні.

Англійський фахівець Гарет Саутгейт працював на чолі збірної Англії з 2016 по 2024 рік та двічі виводив команду до фіналів чемпіонатів Європи, однак так і не зміг покласти край 58-річному очікуванню країни на міжнародний трофей.

Після турніру в Німеччині та програного фіналу Іспанії, на той момент 53-річний Саутгейт подав у відставку й наразі перебуває в творчій відпустці.

Однак його внесок у розвиток футболу країни не залишився непоміченим навіть на найвищому державному рівні.

Король Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Чарльз III надав лицарське звання Саутгейту в традиційному Новорічному списку почесних гостей короля на 2025 рік за заслуги перед футбольною асоціацією.

Гарет таким чином став лише четвертим тренером у історії, після сера Альфа Ремзі, сера Волтера Вінтерботтома, та сера Боббі Робсона, хто отримував подібну відзнаку.

Таким чином колишній керманич англійців тепер також має додавати статус "сер" до свого імені.