Екскерманича Англії відзначили за внесок у розвиток футболу в країні.
Гарет Саутгейт, x.com/England/
31 грудня 2024, 12:04
Англійський фахівець Гарет Саутгейт працював на чолі збірної Англії з 2016 по 2024 рік та двічі виводив команду до фіналів чемпіонатів Європи, однак так і не зміг покласти край 58-річному очікуванню країни на міжнародний трофей.
Після турніру в Німеччині та програного фіналу Іспанії, на той момент 53-річний Саутгейт подав у відставку й наразі перебуває в творчій відпустці.
Однак його внесок у розвиток футболу країни не залишився непоміченим навіть на найвищому державному рівні.
Король Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Чарльз III надав лицарське звання Саутгейту в традиційному Новорічному списку почесних гостей короля на 2025 рік за заслуги перед футбольною асоціацією.
Гарет таким чином став лише четвертим тренером у історії, після сера Альфа Ремзі, сера Волтера Вінтерботтома, та сера Боббі Робсона, хто отримував подібну відзнаку.
Таким чином колишній керманич англійців тепер також має додавати статус "сер" до свого імені.