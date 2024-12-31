Англія

Кунья пропустить дві гри.

У середині грудня в Прем'єр-лізі Англії грали Вулвергемптон та Іпсвіч. Після фінального свистка гравець "вовків" Матеус Кунья взяв участь у сутичці, під час якої зірвав окуляри з обличчя співробітника служби безпеки Іпсвіча.

Кунья визнав свою провину і отримав покарання у вигляді дискваліфікації на два матчі. Крім того, футболіста оштрафували на 80 тисяч фунтів.

Через дискваліфікацію Матеус Кунья не допоможе Вулвергемптону в матчах проти Ноттінгем Форест (6 січня, Прем'єр-ліга) і Брістоль Сіті (11 січня, Кубок Англії).

Зазначимо, що Вулвергемптон зараз посідає 17-те місце в турнірній таблиці Прем'єр-ліги.