Англія

Лідер Вест Гема вибув на невизначений термін.

У рамках 19-го туру АПЛ Ліверпуль знищив лондонський Вест Гем із рахунком 5:0, проте на цьому проблеми "молотобійців" не обмежилися.

Ключовий нападник Вест Гем Джаррод Боуен повідомив про те, що під час протистояння з мерсісайдцями він отримав перелом ноги, через що вибув на невизначений термін.

"На жаль, у першій половині гри у неділю я отримав перелом кістки у стопі. Як завжди, я намагався боротися і продовжувати грати, поки це було фізично можливо", — написав Боуен в Instagram.

У цьому сезоні Джаррод Боуен провів за Вест Гем 21 матч, в яких він забив 6 голів та віддав 4 асисти.