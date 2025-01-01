Англія

Гравець був учасником сутички з одним із співробітників Іпсвіч Таун.

Футбольна асоціація Англії визнала неналежною поведінку центрального нападника Вулвергемптона Матеуса Куньї після домашнього матчу проти Іпсвіч Таун (1:2) у 16-му турі АПЛ-2024/25.

Офіційний сайт турніру передає, що 25-річного бразильця дискваліфікували на два поєдинки та оштрафували на 80 тисяч фунтів стерлінгів.

Гравець не допоможе "вовкам" у домашньому матчі проти Ноттінгем Форест у 20-му турі чемпіонату Англії (06.01), а також у виїзному проти Бристоль Сіті в 1/32 фіналу Кубка країни (11.01).

На рахунку Куньї десять голів і чотири асисти в 20 поєдинках у всіх турнірах поточної кампанії.