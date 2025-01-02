Англія

Турецький воротар "занадто хороший", щоб бути другим номером.

Воротар Манчестер Юнайтед Алтай Баїндир може змінити клуб у наступні два трансферних вікна, чого очікуються і боси манкуніанців. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, у таборі "червоних дияволів" вважають 26-річного турка занадто сильним голкіпером для ролі запасного, тому шукають на місце дублера Андре Онана інші кандидатури.

У самому МЮ дуже задоволені Баїндиром, але розуміють, що наразі для нього є небагато варіантів, щоб отримувати регулярну ігрову практику на Олд Траффорд.

У цьому сезоні Алтай Баїндир провів за Манчестер Юнайтед лише три матчі у рамках Кубка англійської ліги, в яких він пропустив шість голів та один раз відстояв "на нуль".