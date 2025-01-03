Англія

Молодий американець є вихованцем клубу з Вашингтона.

Борнмут придбав центрального захисника Ді Сі Юнайтед Матая Акінмбоні, передає офіційний сайт клубу АПЛ.

Інформації щодо терміну дії контракту з 18-річним американцем наразі немає, але йдеться про довгострокову угоду.

За даними ЗМІ, "вишні" віддали за гравця до 2.5 млн доларів, тоді як його колишній клуб також отримає певний відсоток від суми потенційного трансферу свого вихованця в майбутньому.

Протягом 2024 року Акінмбоні взяв участь у десяти матчах Ді Сі Юнайтед у всіх турнірах, відзначившись одним асистом. У листопаді Матая вперше викликали до збірної США U-20.