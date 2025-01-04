Англія

"Шпор" чекає важкий двобій.

Головний тренер лондонського Тоттенгема Анге Постекоглу висловився про майбутній матч 20-го туру англійської Прем'єр-ліги з Ньюкаслом. Цитує австралійського фахівця офіційний сайт "шпор".

"Ньюкасл стане хорошим випробуванням для нас. Це хороший суперник, у нас завжди виходять гідні матчі з ними, ми завжди близькі до перемоги.

На даний момент вони в хорошій формі, у них вдалий період, і це також хороший шанс для нас. Водночас ми не домоглися бажаних результатів, але ми, як і раніше, здатні це зробити, у нас є якості, і ми зробили достатньо для перемог в останніх матчах, тож ми збираємося вийти на поле з тим самим настроєм і перемогти", — сказав Постекоглу.

Матч між Тоттенгемом та Ньюкаслом відбудеться сьогодні, о 14:30 за київським часом.