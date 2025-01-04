Англія

Гравець поступово перевершує досягнення свого батька.

Свого часу чеський воротар Антонін Кінські мав непогану кар’єру на внутрішній арені, проте починаючи від 2004 року пов’язав своє життя з футболом на болотах і в підсумку через сім сезонів там і завершив виступи.

Однак син та повний тезка того самого голкіпера, 21-річний Антонін Кінські наразі вже частково перевершив досягнення свого батька, і виборов місце в стартовому складі празької Славії, хоча так само починав з академії місцевої Дукли.

29 ігор, 18 пропущених м’ячів та 14 "сухих" поєдинків, із яких чотири — у кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА (чоти пропущені, один "сухий") та шість — у Лізі Європи (сім пропущених, один "сухий") — із такими показниками гравець змусив про себе заговорити на високому рівні.

Відповідно й цінник на його трансфер уже встановлений солідний — 15 млн євро + бонуси доведеться заплатити лондонському Тоттенгему, який першим пішов на перемовини із Спартою й уже за підсумками вечора 4 січня клуби планують завершити цей трансфер.

Кінські отримає контракт на 5,5 років та розглядається клубом у якості кандидата №1 на перспективу боротьби за місце в основному складі.