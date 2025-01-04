Англія

На українських футболістів чекають чергові матчі в рамках АПЛ.

У рамках 20-го туру англійської Прем'єр-ліги Борнмут прийматиме на власному полі Евертон.

Центральний захисник "вишень" Ілля Забарний традиційно зіграє з перших хвилин.

Аналогічна ситуація і з лівим захисником "ірисок" Віталієм Миколенком, який опиниться сьогодні з Забарним по різні боки барикад.

Старт Борнмута:

Старт Евертона:

У паралельному матчі лондонський Брентфорд вирушить у гості до Саутгемптона, який є одним із головним претендентів на виліт.

Український молодий півзахисник "бджіл" Єгор Ярмолюк цього разу розпочне матч проти "святих" з лави для запасних.

Старт Брентфорда:

Матчі Борнмут — Евертон та Саутгемптон — Брентфорд відбудуться в суботу, 4 січня, о 17:00 за київським часом.