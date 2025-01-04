Англія

Коментар італійського захисника "канонірів".

Захисник Арсеналу Рікардо Калафіорі прокоментував нічию в матчі проти Брайтона (1:1). Голом у складі колективу Мікеля Артети відзначився Ітан Нванері, який забив на 16-й хвилині. За "чайок" із пенальті відзначився Жоао Педро.

"Ми відчували, що могли краще контролювати гру. Ми повинні були забити ще один гол. Я не знаю, чому сьогодні ми припустилися так багато дурних помилок. Добре, що наступний матч уже за три дні. Ми занадто часто дарували м'яч суперникам. Ця втрата очок не критична.

Потрібно продовжувати в тому ж дусі й виграти наступного разу", — заявив в інтерв'ю Sky Sports Калафіорі.

Зазначимо, що у вівторок Арсенал прийме в рідних стінах Ньюкасл у півфіналі Кубка ліги.