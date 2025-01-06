Англія

Талант Міллволла Ромен Ессе є головною ціллю "орлів" цієї зими.

Після літнього відходу зіркового вінгера Майкла Олісе до мюнхенської Баварії, Крістал Пелес так і не зміг знайти йому рівноцінну заміну в атаці, проте цієї зими лондонці планують вирішити цю проблему шляхом запрошення талановитого універсала із Чемпіоншипу.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, "орли" визначили молодого вінгера Міллволла Ромена Ессе в якості своєї головної трансферної цілі на цю зиму.

За інформацією джерела, Крістал Пелес вже зробив конкретні кроки на шляху до підписання 19-річного англійця, який здатний зіграти на обох флангах атаки, а також виступити в якості центрального атакуючого півзахисника.

У цьому сезоні Ромен Ессе провів за Міллволл 25 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 5 голів та віддав 1 асист. Портал Transfermarkt оцінює універсального англійця в 5 мільйонів євро, а його контракт із рідним клубом спливає влітку 2026 року.