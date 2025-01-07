Англія

Хулена Лопетегі можуть звільнити вже найближчим часом.

Лондонський Вест Гем перед початком поточного сезону вчергове інвестував чималі кошти в свій проєкт, проте наразі це жодним чином не покращило результати команди.

"Молотобійці" після 20 зіграних матчів у чемпіонаті йдуть на чотирнадцятій позиції й перебувають значно ближче до зони вильоту, аніж до омріяної зони єврокубків.

Це в свою чергу тисне на позиції головного тренера Хулена Лопетегі в клубі й керівництво дивитиметься на результати найближчих матчів проти бірмінгемської Астон Вілли в Кубку Англії та дербі проти Фулгема та Крістал Пелес у АПЛ у контексті можливого звільнення іспанця.

Раптом що, резервні варіанти в "залізних" уже в наявності — ідеться проти колишнього тренера лондонського Челсі та Брайтона Грема Поттера, а таож екскерманича донецького Шахтаря, французького Лілля та італійських Роми й Мілана Паулу Фонсеку, якого нещодавно звільнили з "россонері".