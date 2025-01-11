Англія

"Молотобійці" залишають найстаріший футбольний турнір на стадії 1/32 фіналу.

У рамках 1/32 фіналу Кубка Англії бірмінгемська Астон Вілла зустрілася з лондонським Вест Гемом, на чолі якого дебютував Грем Поттер, який напередодні офіційно замінив на посаді головного тренера Хулена Лопетегі.

Вже на 9-й хвилині новоспечені підопічні Поттера змогли порадувати свого нового керманича голом, автором якого став Лукас Пакета.

І якщо Астон Вілла абсолютно нічого не показала в першому таймі, то вже після перерви, за наявності мінімальної переваги в рахунку, про атаку забули "молотобійці", за що вони у підсумку і поплатилися.

Астон Вілла у фірмовому для себе стилі перевернула хід протистояння на свою користь у заключному відрізку, а голи Амаду Онана і Моргана Роджерса принесли їх путівку до наступного етапу Кубка Англії.

Астон Вілла — Вест Гем 2:1

Голи: Онана, 71, Роджерс, 76 - Пакета, 9

Астон Вілла: Ольсен — Кеш (Неделькович, 72), Конса, Мінгз, Матсен — Камара (Ремзі, 72), Тілеманс — Бейлі (Буендія, 72), Барклі (Онана, 23), Роджерс — Воткінс

Вест Гем: Фабіанські — Ван-Біссака, Мавропанос (Гільєрме, 85), Кілман, Скарлз (Крессвелл, 77) — Соучек, Альварес (Солер, 86) — Кудус, Пакета, Саммервілл (Цоуфал, 46) — Фюллькруг (Інгз, 16)

Попередження: Роджерс — Кудус

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