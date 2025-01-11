Русин поєдинок турніру розпочне на лаві запасних.
Єгор Ярмолюк, Getty Images
11 січня 2025, 16:21
У рамках 1/32 фіналу Кубка Англії-2024/25 Борнмут, Брентфорд і Сандерленд прийматимуть Вест Бромвіч, Плімут і Сток Сіті.
Місце в старті Борнмута вкотре знайшлося й для центрального захисника Іллі Забарного.
Для 22-річного українця це буде 21-й матч у ході поточної кампанії.
Із перших хвилин гратиме й атакувальний півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк.
Для 20-річного українця це буде 19-й поєдинок сезону.
Центральний нападник Назарій Русин знову опинився на лаві запасних Сандерленда.
Протягом поточної кампанії 26-річний українець уже взяв участь у дев'яти зустрічах.
Ці три й ще п'ять матчів Кубка Англії стартують о 17:00 за київським часом.