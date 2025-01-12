Англія

Завершилися два матчі 1/32 фіналу турніру.

У рамках 1/32 фіналу Кубка Англії-2024/25 у неділю, 12 січня, уже відбулися два поєдинки.

Тоттенгем в основний час не впорався з представником п'ятого дивізіону країни, але все ж зумів дотиснути його протягом додаткових 30 хвилин.

Тамворт — Тоттенгем 0:3

Голи: Тшикуна, 101, Кулусевські, 107, Джонсон, 118

Тоттенгем: Кінські — Порро, Дрегушин (Спенс, 91), Грей, Регілон — Біссума, Сарр (Бергвалль, 68) — Джонсон, Меддісон (Кулусевські, 91), Мур (Соланке, 68) — Вернер (Сон, 91)

Серед інших результатів:

Галл — Донкастер* 1:1 (серія пен. — 4:5)

Голи: Пуерта, 80 — Моліно, 51

Зазначимо, що сьогодні відбудуться ще п'ять матчів Кубка Англії. За центральним (Арсенал — Манчестер Юнайтед) слідкуйте в нашій текстовій онлайн-трансляції.