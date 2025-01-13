Англія

МЮ на правильному шляху.

Капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш висловився про прогрес команди під керівництвом Рубена Аморіма. Його слова наводить Sky Sports.

"Завжди допомагає, коли є час потренуватися та трохи краще підготуватися до гри. Це важливо, але я думаю, що в цих двох матчах — і тренер сказав нам про це — важливіше була пристрасть, бажання, все, що ти вкладаєш у гру, наскільки сильно хочеш перемогти.

Всі розуміють, чого Рубен Аморім хоче і чого він вимагає від нас у плані тактики і всього іншого. Думаю, зараз ми наближаємося до того рівня, якого він хоче — з погляду старання, інтенсивності, пристрасті та бажання вигравати матчі.

Ще є куди рости в цих компонентах. Але ми зробимо це. Ми на вірному шляху", — сказав Фернандеш.