Англія

"Каноніри" планують активувати клаусулу іспанського опорника у розмірі 60 мільйонів євро.

Опорний півзахисник Сосьєдада Мартін Субіменді найближчого літа може все ж опинитися в англійській Прем'єр-лізі після відмови переходити до Ліверпуля, проте наступною зупинкою в кар'єрі гравця не Мерсісайд, а столиця Сполученого Королівства.

Як повідомляють журналісти Фабріціо Романо та Семі Мокбел, лондонський Арсенал знаходиться на просунутій стадії переговорів щодо підписання 25-річного іспанця, проводячи позитивні переговори з футболістом і його представниками.

Зазначається, що Арсенал готується до того, щоб активувати клаусулу Субіменді у розмірі 60 мільйонів євро. Залишаються узгодити ключові моменти в потенційній угоді, щоб цей літній трансфер відбувся.

За інформацією джерел, головний тренер "канонірів" Мікель Артета є ключовим фактором в просуванні угоди щодо Субіменді, беручи активну участь у переговорному процесі для отримання остаточного "зеленого світла" на перехід від футболіста, як це було два роки тому в ситуації з Декланом Райсом.

У поточному сезоні Мартін Субіменді провів за Реал Сосьєдад 22 матчі у всіх турнірах, в яких він забив один гол та віддав дві результативні передачі. Його поточний контракт розрахований до літа 2027 року.