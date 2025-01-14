"Бджоли" зустрінуться з "містянами" на власному полі.
Єгор Ярмолюк, Getty Images
14 січня 2025, 20:35
Брентфорд у рамках 21-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 приймає Манчестер Сіті.
Атакувальний півзахисник Єгор Ярмолюк залишився на лаві запасних господарів поля:
Протягом поточної кампанії 20-річний українець взяв участь у 19 матчах всіх турнірів, не відзначившись результативними діями.
Основна 11-ка гостей виглядає наступним чином:
Зустріч Брентфорд — Манчестер Сіті стартує о 21:30 за київським часом.