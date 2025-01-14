Брентфорд у рамках 21-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 приймає Манчестер Сіті.

Атакувальний півзахисник Єгор Ярмолюк залишився на лаві запасних господарів поля:

Протягом поточної кампанії 20-річний українець взяв участь у 19 матчах всіх турнірів, не відзначившись результативними діями.

Основна 11-ка гостей виглядає наступним чином:

Зустріч Брентфорд — Манчестер Сіті стартує о 21:30 за київським часом.