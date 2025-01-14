Англія

Ліверпуль поділив очки з Ноттінгем Форест

Наразі єдина команда, яку колектив Арне Слота в цьому сезоні жодного разу з двох спроб так і не обіграв, — це підопічні Нуну Ешпіріту Санту.

Ноттінгем Форест — Ліверпуль, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Ноттінгем Форест — Ліверпуль 1:1

Голи: Вуд, 8 — Жота, 66



Ноттінгем Форест: Селс — Айна, Міленкович, Мурільйо, Вільямс (Морено, 90) — Єйтс (Домінгес, 76), Андерсон — Еланга, Гіббс-Вайт (Морато, 90), Гадсон-Одої (Жота Сілва, 83) — Вуд (Авонії, 90).



Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате (Жота, 66), ван Дейк, Робертсон (Цимікас, 65) — Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Собослаї, Діас (Джонс, 75) — Гакпо.



Попередження: Гіббс-Вайт, Єйтс — Діас