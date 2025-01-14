Англія
14 січня 2025, 23:58
Ліверпуль поділив очки з Ноттінгем Форест
Наразі єдина команда, яку колектив Арне Слота в цьому сезоні жодного разу з двох спроб так і не обіграв, — це підопічні Нуну Ешпіріту Санту.
Ноттінгем Форест — Ліверпуль, Getty Images
14 січня 2025, 23:58
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Ноттінгем Форест — Ліверпуль 1:1
Голи: Вуд, 8 — Жота, 66
Ноттінгем Форест: Селс — Айна, Міленкович, Мурільйо, Вільямс (Морено, 90) — Єйтс (Домінгес, 76), Андерсон — Еланга, Гіббс-Вайт (Морато, 90), Гадсон-Одої (Жота Сілва, 83) — Вуд (Авонії, 90).
Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате (Жота, 66), ван Дейк, Робертсон (Цимікас, 65) — Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Собослаї, Діас (Джонс, 75) — Гакпо.
Попередження: Гіббс-Вайт, Єйтс — Діас