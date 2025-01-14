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Ноттінгем Форест — Ліверпуль 1:1
Голи: Вуд, 8 — Жота, 66

Ноттінгем Форест: Селс — Айна, Міленкович, Мурільйо, Вільямс (Морено, 90) — Єйтс (Домінгес, 76), Андерсон — Еланга, Гіббс-Вайт (Морато, 90), Гадсон-Одої (Жота Сілва, 83) — Вуд (Авонії, 90).

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате (Жота, 66), ван Дейк, Робертсон (Цимікас, 65) — Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Собослаї, Діас (Джонс, 75) — Гакпо.

Попередження: Гіббс-Вайт, Єйтс — Діас