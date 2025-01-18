Англія

Аморім хоче бачити в своїй команді колишнього підопічного.

Арсенал намагається виграти перегони у Манчестер Юнайтед за підписання нападника лісабонського Спортінгу Віктора Дьокереша. Про це повідомляє The Independent.

За інформацією джерела, "каноніри" можуть випередити "червоних дияволів", оскільки лондонці розглядають варіант із купівлею шведського форварда нинішньої зими у зв'язку з важкою травмою, яку дістав нападник Габріель Жезус.

В свою чергу, манкуніанці збираються використати у переговорному процесі теплі відносини між Дьокерешем та головним тренером МЮ Рубеном Аморімом, втім офіційну пропозицію вони зможуть зробити лише влітку.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 75 млн. євро.

Цього сезону Віктор Дьокереш відіграв за Спортінг 30 матчів, забив 32 голи та віддав 6 результативних передач.