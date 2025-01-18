Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках АПЛ, який пройде 18 січня і розпочнеться о 17:00.

У рамках 22-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між лондонським Брентфордом та Ліверпулем, яке відбудеться на Брентфорд Комм'юніті Стедіум.

[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ

СУБОТА, 18 СІЧНЯ, 17:00. БРЕНТФОРД КОММ'ЮНІТІ СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНДРЮ МЕДЛІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Брентфорд — традиційно міцний суперник для будь-якої команди англійської першості, і справа тут не лише у футбольному прагматичному та контратакуючому стилі гри, який проповідує головний тренер команди Томас Франк. У розпорядженні тренерського штабу лондонської команди достатньо якісних виконавців, при цьому потенційна відсутність навіть ключових гравців фактично завжди позначалася лише на одному — рівні ротації, але ніяк не на якості. Практика показує, що на кожного Айвена Тоуні з'являються свої Браян Мбемо і Йоан Вісса.

У своєму останньому матчі гравці Брентфорда змогли відібрати очки у чинного чемпіона, зігравши в результативну нічию з Манчестер Сіті. Як мінімум можемо сказати, що нинішньому графіку "бджіл" точно не позаздриш. Як максимум – хтось може зараз сказати, що Сіті далеко не у своїй найкращій формі – і це буде правдою. Але правда також у тому, що саме Брентфорд перервав переможну серію "містян", яка тривала три матчі поспіль, тому нинішньому лідеру турнірної таблиці сьогодні чекати на легкі три очки, швидше за все, не варто.

Ліверпуль посеред цього тижня також втратив очки, але можна сказати, що в даному випадку такий результат був навіть більш очікуваним, ніж вищезазначена нічия Брентфорда та Манчестер Сіті. Чому? Все просто: підопічним Арне Слота протистояв Ноттінгем Форест — єдина команда цього сезону Прем'єр-ліги, якій вдалося перемогти мерсісайдців, що сталося ще в першому колі. Цього разу Ліверпулю вдалося уникнути мінімальної поразки, але далося це з великим трудом.

Але чи похитнулися якось від тієї нічиєї чемпіонські амбіції Ліверпуля? Та ні, адже підопічні Арне Слота все ще впевнені лідери турнірної таблиці АПЛ і, як наслідок, фаворити в чемпіонських перегонах. Інша річ, що на тлі тієї втрати очок Ліверпулем головний конкурент в особі Арсеналу зміг здобути перемогу в дербі Північного Лондона, скоротивши своє відставання, але у будь-якому разі поки що "червоні" почуваються цілком комфортно на вершині харчового ланцюга.