Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках АПЛ, який пройде 18 січня і розпочнеться о 19:30.

У рамках 22-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між лондонським Арсеналом та бірмінгемською Астон Віллою, яке відбудеться на Емірейтс Стедіум.

[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ

СУБОТА, 18 СІЧНЯ, 19:30. ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРІС КАВАНА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Останні кубкові матчі лондонського Арсеналу неможливо було віднести до розряду успішних, але при цьому посеред тижня підопічним Мікеля Артети вдалося реабілітуватися перед власними вболівальниками у рамках чемпіонату. І це була не просто якась перемога, яка б сприймалася як щось само собою зрозуміле. Це була перемога в дербі Північного Лондона над Тоттенгемом (2:1), який хоч стилістично і є зручним суперником для "канонірів", але взагалі не є передбачуваним у плані результатів своїх виступів.

Минула перемога дозволила "канонірам" дещо зміцнити свої позиції у чемпіонських перегонах. Так, безперечно, вся ситуація зараз і близько не знаходиться в руках команди Мікеля Артети, а Ліверпуль все ще є фаворитом і має комфортну перевагу у кількості набраних очок. До того ж, кадрові проблеми Арсеналу в лінії атаки буквально кричать про необхідність виходити на трансферний ринок вже цієї зими. Робота над підписанням Мартіна Субіменді – це, звичайно, добре як варіант на майбутнє, але всі ми розуміємо, де лондонцям справді потрібне зараз посилення – розуміє це й Артета. Але чи є доступні варіанти?

Астон Вілла з того моменту, як команду очолив Унаї Емері, стала чи не найбільш незручним суперником для Мікеля Артети і компанії, але в першому колі ця "незручність" кудись випарувалася. Наприкінці серпня минулого року Арсенал зумів здобути над бірмінгемцями цілком впевнену перемогу з рахунком 2:0, але це зовсім не означає, що і цього разу варто чекати на таку впевнену та легку прогулянку.

Думаємо, багато хто погодиться, що цього сезону Астон Вілла відверто здала в порівнянні з тією високою планкою, яку колектив Емері задер у минулій кампанії. Для цього є вельми логічні пояснення, починаючи від виступів "левів" у Лізі чемпіонів і закінчуючи банальною відсутністю літніх посилень складу тією мірою, якою хотілося б тренерському штабу. З іншого боку, дивлячись на останні результати, можна сказати, що бірмінгемці знову набрали форму, маючи у своєму активі три перемоги поспіль. Але ми також розуміємо, що дві з тих перемог були здобуті над командами, які щойно змінили головних тренерів, а третя — над командою, яка це зробила протягом поточного сезону.