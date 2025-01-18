Англія

Український центрбек — традиційно у старті "вишень" на матч АПЛ.

У рамках 22-го туру англійської Прем'єр-ліги Ньюкасл Юнайтед прийматиме на своєму полі Борнмут.

Тренерський штаб "вишень" на чолі з Андоні Іраолою визначився зі стартовим складом на це протистояння, в якому традиційно знайшлося місце для українського центрального захисника Іллі Забарного.

Стартовий склад Борнмута:

Матч Ньюкасл Юнайтед — Борнмут відбудеться у суботу, 18 січня, о 14:30 за київським часом.