Англія

Колишньому шотландському нападнику було 84 роки.

Легендарний нападник національної збірної Шотландії Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Торіно та Гаддерсфілд Таун Деніс Лоу пішов із життя 17 січня 2025 року.

Серце володаря Золотого м'яча-1964 перестало битися у віці 84 років — він не дожив до свого ювілею трохи більше місяця.

"З важким серцем ми повідомляємо вам, що наш батько Деніс Лоу, на жаль, помер. Він провів важку битву, але тепер його душа нарешті у спокої.



Ми хотіли б подякувати всім, хто зробив свій внесок у його благополуччя та турботу, як у минулому, так і останнім часом.



Ми знаємо, як сильно люди підтримували і любили його, і ця любов завжди цінувалась і мала значення. Дякую", — цитує повідомлення родини Лоу офіційний сайт Манчестер Юнайтед.

Деніс Лоу є найкращим бомбардиром в історії збірної Шотландії з 30 голами у 55 проведених матчах. Двічі вигравав першість Англії у складі Манчестер Юнайтед (1964/65, 1966/67), один раз ставав тріумфатором Кубка європейських чемпіонів (1968), Кубка Англії-1963 та двічі — Суперкубка Англії (1965, 1967).