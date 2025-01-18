Завершилися матчі чемпіонату Англії.
Вест Гем - Крістал Пелес, Getty Images
18 січня 2025, 18:58
У рамках 22-го туру англійської Прем'єр-ліги Вест Гем приймав Крістал Пелес, а Лестер — Фулгем. В обох випадках господарі поступилися у два голи.
Вест Гем — Крістал Пелес 0:2
Голи: Матета, 48, 89 (пен)
Вест Гем: Фабіанські — -, Мавропанос, Кілман, Крессвелл (Скарлз, 57) — Альварес (Гільєрме, 83) — Пакета (Інгз, 57), Родрігес (Солер, 46), Соучек, Палмьєрі — Кудус
Крістал Пелес: Гендерсон — Річардс, Лакруа, Геї — Муньйос, Камада, Г'юз (Клайн, 90), Мітчелл — Сарр (Девенні, 68), Езе (Нкетіа, 78) — Матета (Шлупп, 90)
Попередження: Альварес, Мавропанос
Вилучення: Мавропанос, 80.
Лестер — Фулгем 0:2
Голи: Сміт-Роу, 48, Траоре, 68
Лестер: Столярчик — Джастін, Фас, Вестергор, Крістіансен — Вінкс (Скіпп, 64), Сумаре — Аю (Дака, 71), Ель-Ханнус (Макатір, 65), Мавідіді (Буонанотте, 71) — Варді
Фулгем: Лено — Кастань, Андерсен, Бессі, Робінсон — Берге, Лукич (Діоп, 90) — Вілсон (Кінг, 90), Сміт-Роу (Керні, 80), Івобі (Траоре, 46) — Хіменес (Муніз, 71)
Попередження: Вестергор, Макатір, Фас — Лукич.