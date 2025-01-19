Англія

Нідерландець не вразив Аморіма.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім схвалив відхід із клубу лівого захисника Тайрелла Маласія. Про це повідомляє Voetbal International.

За інформацією джерела, 25-річний нідерландець хоче піти в оренду цього січня.

Підкреслюється, що в оренді Маласіа має намір повернути форму, яка була у нього до травми коліна. Через цю травму 25-річний гравець пропустив більше року.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року з можливістю продовження ще на один рік.

Цього сезону Тайрелл Маласія відіграв за МЮ шість матчів.