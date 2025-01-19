Англія

Ще один норвежець може поповнити склад "канонірів".

Лондонський Арсенал висловлює інтерес до півзахисника норвезького Русенборга Сверре Нюпана. Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, рішення про майбутнє 18-річного норвежця буде ухвалено найближчими тижнями.

Зазначається, що агентом гравця є Рафаела Пімента, яка також представляє інтереси нападника Манчестер Сіті Ерлінга Голанда.

Повідомляється, що "маленькі тролі" вимагають за свого вихованця десять мільйонів євро.

У сезоні-2024 Сверре Нюпан відіграв за Русенборг 33 матчі, забив вісім голів та віддав десять результативних передач.