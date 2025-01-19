Ще один норвежець може поповнити склад "канонірів".
Нюпан бориться з Каземіро, getty images
19 січня 2025, 11:49
Лондонський Арсенал висловлює інтерес до півзахисника норвезького Русенборга Сверре Нюпана. Про це повідомляє The Telegraph.
За інформацією джерела, рішення про майбутнє 18-річного норвежця буде ухвалено найближчими тижнями.
Зазначається, що агентом гравця є Рафаела Пімента, яка також представляє інтереси нападника Манчестер Сіті Ерлінга Голанда.
Повідомляється, що "маленькі тролі" вимагають за свого вихованця десять мільйонів євро.
У сезоні-2024 Сверре Нюпан відіграв за Русенборг 33 матчі, забив вісім голів та віддав десять результативних передач.