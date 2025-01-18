Англія

Лондонський клуб зіграв унічию — 2:2.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета поділився думками після нічиєї в матчі проти Астон Вілли (2:2).

Лондонці повели з рахунком 2:0 завдяки голам Габріела Мартінеллі та Кая Гаверца на 35-й і 55-й хвилинах, на що гості відповіли влучними ударами Юрі Тілеманса й Оллі Воткінса на 60-й і 68-й.

"Ми пишаємося тим, як хлопці билися втретє за шість днів. Вони продемонстрували повну перевагу, грали відмінно, були неймовірні. Очевидно, що ми заслуговували на більше. Не можна оборонятися так, як оборонялися ми після другого голу.

Загалом же я пишаюся виступом, стараннями. Це була найкраща гра проти «Астон Вілли» за весь час, що я працюю тут", — сказав в інтерв'ю Sky Sports Артета.

У наступному турі лондонський Арсенал зіграє в гостях у Вулвергемптона, тоді як посеред тижня прийматиме хорватське Динамо Загреб у Лізі чемпіонів УЄФА, де бірмінгемська Астон Вілла на виїзді протистоятиме французькому Монако, а потім прийматиме лондонський Вест Гем.