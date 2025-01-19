Англія

Лоренцо Лукка влітку може приєднатися до "лісників".

Ключовий нападник Удінезе Лоренцо Лукка у літнє трансферне вікно може перебратися до англійської Прем'єр-ліги.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, Ноттінгем Форест зацікавлений у підписанні 24-річного італійського форварда.

За інформацією джерела, "лісники" хочуть звернутися до Удінезе щодо трансферу Лукки вже наприкінці поточного сезону, тобто літом.

У цій кампанії Лоренцо Лукка провів за Удінезе 22 матчі у всіх турнірах, в яких він забив 9 голів. Його поточний контракт спливає влітку 2028 року, а портал Transfermarkt оцінює вартість гравця в 18 мільйонів євро.