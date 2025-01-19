Команда Рубена Аморіма не змогла порадувати своїх вболівальників.
МЮ - Брайтон, getty images
19 січня 2025, 18:02
Звіт щодо матчу читайте пізніше на нашому сайті.
Манчестер Юнайтед — Брайтон 1:3
Голи: Фернандеш, 22 (пен) - Мінте, 5, Мітома, 60 Рюттер, 76
Манчестер Юнайтед: Онана — Йоро, Магвайр, де Лігт — Мазрауї (Антоні, 83), Угарте (Кольєр, 64), Мейну (Гарначо, 65), Далот — Діалло, Фернандеш — Зіркзе (Гойлунн, 84)
Брайтон: Вербрюгген — Велтман, Данк, ван Геке, Еступіньян (Лемпті, 84) — Балеба (Енсісо, 90), Аярі — Мінте (Марч, 70), Педро (Гомес, 85), Мітома — Велбек (Рюттер, 69)
Попередження: Угарте, Лігт, Йоро — Марч