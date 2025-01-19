Англія

Португальський фахівець долучився до перегонів "Коментарі тижня"!

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім після домашньої поразки від Брайтона (1:3) у 22-му турі АПЛ висловився про останні невдачі манкуніанців.

"У 10 матчах Прем'єр-ліги ми виграли два, я знаю це. Уявіть, як вболівальникам Манчестер Юнайтед, уявіть, як мені.

Ви отримуєте нового тренера, який програє більше, ніж попередній тренер. Уявіть це. Нам потрібно пережити цей момент. Я знаю це.

Ми, можливо, найгірша команда в історії Манчестер Юнайтед. Я знаю, що ви хочете заголовків, але я кажу це, тому що ми повинні прийняти це і змінити. Ось вам і заголовок", — цитує Аморіма The Athletic.

На даний момент Манчестер Юнайтед посідає 13-е місце в турнірній таблиці АПЛ.