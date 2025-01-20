Англія

Лондонці виходять на французький ринок.

Лондонський Челсі планує підписати захисника Страсбура Мамаду Сарра. Про це повідомляє RMC Sport.

За інформацією джерела, "сині" близькі до підписання довгострокового контракту з 19-річним французом.

Сума трансферу може скласти близько 20 мільйонів євро. Угода передбачає, що гравець залишиться в Страсбурі до кінця сезону на правах оренди.

Зазначається, що Челсі вже домовився з гравцем щодо особистого контракту.

Цього сезону Мамаду Сарр відіграв за Страсбур 14 матчів та віддав одну результативну передачу.