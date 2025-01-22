Англія

Міккель Дамсгор уклав із "бджолами" нову угоду до літа 2030 року.

Брентфорд на своєму офіційному сайті оголосив про продовження співпраці зі своїм універсальним центральним півзахисником Міккелем Дамсгором.

24-річний данський хавбек продовжив контракт із лондонським клубом до літа 2030 року з можливістю пролонгації ще на один сезон.

Нагадаємо, що Міккель Дамсгор виступає за Брентфорд з літа 2022 року, коли він перейшов із Сампдорії за 15 мільйонів євро.

У поточному сезоні данський півзахисник провів у футболці "бджіл" 27 матчів у всіх турнірах, в яких він забив три голи та віддав сім результативних передач.