Англія

Навіть в Ювентусі та Баварії немає такого тиску.

Центральний захисник Манчестер Юнайтед Маттейс де Лігт висловився про неабиякий зовнішній тиск на манкуніанську команду. Його слова наводить BBC.

"Думаю, тиск високий у будь-якому з тих команд, де я грав. Але, якщо чесно, в Манчестер Юнайтед тиск вищий, ніж у будь-якому з моїх попередніх клубів.

Ми знаємо, що в цьому сезоні ми граємо недостатньо добре. Тому тиск все зростає, зростає і зростає, і ти відчуваєш його дедалі сильніше. Негативу в цьому більше, ніж позитиву, як гравець ти відчуваєш це", — сказав де Лігт.

Наразі МЮ йде на 13 місці в турнірній таблиці АПЛ, набравши 26 очок після 22 зіграних матчів.