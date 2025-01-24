Англія

Вітор Перейра впевнений, що бразильський форвард залишиться в таборі його команди.

Нападник Вулвергемптона Матеус Кунья може змінити клубну прописку до закриття зимового трансферного вікна, оскільки в ньому зацікавлений лондонський Арсенал.

Утім, головний тренер "вовків" Вітор Перейра впевнений, що 25-річний бразилець продовжить виступати за його команди щонайменше до кінця поточного сезону.

"Я розмовляв з Куньєю, і він дуже відданий клубу. Він ніколи не заявляв про те, що хоче зилишити клуб. Завтра він буде тут і має намір спробувати допомогти нам перемогти Арсенал", — цитує слова Вітора Перейри журналіст Фабріціо Романо.

У поточному сезоні Матеус Кунья провів за Вулвергемптон 22 матчі, в яких він забив 10 голів та віддав 4 результативні передачі. Його контракт із "вовками" спливає влітку 2027 року.