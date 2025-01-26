Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках АПЛ, який пройде 26 січня і розпочнеться о 21:00.
Фулгем — Манчестер Юнайтед, Getty Images
26 січня 2025, 07:30
У рамках 23-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між лондонським Фулгемом та Манчестер Юнайтед, яке відбудеться на Крейвен Коттедж.
[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ перед початком туру
НЕДІЛЯ, 26 СІЧНЯ, 21:00. КРЕЙВЕН КОТТЕДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS
Фулгем зразка останніх сезонів можна назвати однією з головних "темних конячок" чемпіонату Англії. Підопічні Марку Сілви не лише систематично стають великою проблемою для топів англійського футболу, а й навіть намагаються зробити амбітний крок у бік єврокубків. Поки що ця мета для "дачників" залишається недосяжною, але такий потенційний результат, напевно, не викликав би ні в кого величезного подиву, враховуючи рівень нинішнього складу лондонців та рівень гри команди.
При цьому спостерігати цікаво не лише за розвитком Фулгема загалом, а й безпосередньо за матчами "дачників". Коли потрібно – тренерський штаб Марку Сілви збудує настільки організовану оборону, що не пройде жодний Арсенал. Коли потрібно — лондонці зроблять акцент на атаку і влаштують гольову перестрілку із суперником, яка може бути як і продуктивною, а може залишити "дачників" і без набраних очок, як вийшло нещодавно з Вест Гемом. Так що Фулгем — це і близько не той колектив, який варто недооцінювати і дивитися на нього зверхньо через призму свого статусу, скільки б там трофеїв не було у тебе в трофейній кімнаті.
Манчестер Юнайтед — команда, яка викликає суперечливі почуття, що за Еріка тен Гага, що за каденції нинішнього головного тренера Рубена Аморіма. І здебільшого у цих почуттях таки переважав негативний характер, незалежно від цього, хто очолював "червоних дияволів". Поточний провал цього сезону наочно демонструє становище манкуніанців у турнірній таблиці АПЛ: 13 місце — це й близько не те, на що розраховують у керівництві клубу, але все ще можна змінити.
Зрозуміло, що на даному черговому "новому етапі" Манчестер Юнайтед результати — це не головне, адже команді все-таки банально потрібен час, щоб адаптуватися до нових вимог тренерського штабу португальського фахівця. Утім, поточне положення є ментальний тягарем для Аморіма, який не боїться систематично видавати пресі те, що вони потребують — гучних заголовків із визнанням, що поточний Юнайтед є чи не найгіршим в сучасній історії. Тим не менш, це не заважає новому тренеру влаштовувати серйозну прочуханку команді після провальних матчів, як це сталося після Брайтона. Подивимося, наскільки сильно це вплинуло на манкуніанців.
За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Марку Сілви. Так, на перемогу Фулгема пропонується коефіцієнт 2,24, тоді як потенційний успіх Манчестер Юнайтед оцінюється показником 3,30. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,45.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
ФУЛГЕМ : Лено — Кастань, Андерсен, Бессі, Робінсон — Лукич, Берге — Вілсон, Сміт-Роу, Івобі — Хіменес
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД : Онана — де Лігт, Магвайр, Лісандро — Мазрауї, Угарте, Мейну, Далот — Амад, Бруну Фернандеш — Гойлунн
Не зіграють: Нельсон, Тете — Шоу, Лінделеф, Маунт, Еванс
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