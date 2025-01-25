Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 23-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Брайтон та Евертон.

Брайтон та Евертон зіграють у двадцять третьому турі англійської Прем'єр-ліги на Амексі.

Фабіан Гюрцелер, після перемоги над Манчестер Юнайтед (3:1), залучив до стартового складу Лемпті на правий фланг оборони, тоді як Груда зіграє праворуч в атаці.

Девід Моєс, на тлі перемоги над лондонським Тоттенгемом (3:2), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців із Віталієм Миколенком ліворуч у захисті.

Брайтон: Вербрюгген — Лемпті, Данк, ван Геке, Еступіньян — Балеба, Аярі — Груда, Педро, Мітома — Велбек.

Запасні: Рашворт, Вебстер, О’Райлі, Адінгра, Рюттер, Мінте, Гомес, Гіншелвуд, Макконвіль.



Евертон: Пікфорд — О'Браєн, Тарковські, Брантвейт, Миколенко — Гує, Мангаля — Ліндстрем, Дукуре, Ндіає — Калверт-Льюїн.

Запасні: Вірджинія, Бегович, Паттерсон, Кін, Гаррісон, Бету, Янг, Гарнер, Армстронг.



Гра Брайтон — Евертон почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.