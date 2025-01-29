Англія

Ан-Наср узгодив із Астон Віллою перехід колумбійського форварда за 77 мільйонів євро плюс бонуси.

Молодий та багатообіцяючий нападник Астон Вілли Джон Дуран погодився продовжити свою кар'єру у чемпіонаті Саудівської Аравії, готуючись до проходження медогляду у Лондоні перед переходом до Ан-Насру. Про це повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн.

За інформацією джерела, Астон Вілла узгодила з Ан-Насром умови трансферу 21-річного колумбійця, за якого саудити заплатять 77 мільйонів євро плюс бонуси (64,5 мільйона фунтів стерлінгів).

Зазначається, що команда Кріштіану Роналду також вже повністю узгодила з Дураном умови особистого контракту, який буде розраховано на п'ять з половиною років.

На тлі майбутнього продажу Дурана бірмінгемська Астон Вілла відхилила спробу лондонського Арсеналу підписати іншого свого форварда Оллі Воткінса, оскільки тренерський штаб Унаї Емері вирішив зробити ставку саме на більш досвідченого англійця.

У цьому сезоні Джон Дуран провів за Астон Віллу 1043 хвилини у 29 матчах у всіх турнірах, в яких він забив 12 голів.