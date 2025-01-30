Англія

"Шпори" повідомили Баварії про свої конкретні наміри підписати молодого нападника.

Напередодні стало відомо про те, що юний вінгер мюнхенської Баварії Матіс Тель вирішив змінити клубну прописку у поточне зимове трансферне вікно, будучи відкритим як до повноцінного трансферу, так і до орендної угоди.

Як повідомляють низка авторитетних джерел, включно з виданням L'Equipe та журналістом Фабріціо Романо, лондонський Тоттенгем наразі є лідером у трансферних перегонах за 19-річним французом.

Зазначається, що "шпори" зв'язалися з Баварією, щоб повідомити про свої наміри оформити повноцінний трансфер Теля. Клуб із Північного Лондона готує офіційну пропозицію у розмірі 60 мільйонів євро.

Щодо позиції самого гравця, він та його агент не поспішають приймати остаточне рішення щодо майбутнього клубу, оскільки також є низка зацікавлених клубів. Повідомлялося, що Тель також є ціллю для Челсі, Арсеналу та Манчестер Юнайтед.

У сезоні-2024/25 Матіс Тель взяв участь у 13 матчах всіх турнірів, відзначившись одним асистом. Із Ренна нападник перебрався до Баварії (20 млн євро) влітку 2022 року. Його контракт із "червоними" розраховано до кінця червня 2029 року.