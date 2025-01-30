Англія

Іспанець зацікавлений у тому, щоб приєднатися до команди Унаї Емері.

Нападник Парі Сен-Жермен Марко Асенсіо може цієї зими вирушити до англійської Прем'єр-ліги.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Астон Вілла визначила 29-річного іспанця в якості одної з головних своїх трансферних цілей на поточне трансферне вікно.

Особисто Асенсіо зацікавлений у тому, щоб стати гравцем бірмінгемців, які також розглядають варіант із Жоау Фелішем із лондонського Челсі — підписання португальця залежить від того, якою буде структура потенційної угоди.

У поточному сезоні Марко Асенсіо провів за ПСЖ 755 хвилин у 16 матчах, в яких він забив 2 голи та віддав 4 результативні передачі.