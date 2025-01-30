Англія

Лівий фулбек Арсеналу знову гратиме за шотландський клуб, вихованцем якого він є.

Лівий захисник лондонського Арсеналу Кіран Тірні цієї зими продовжить кар'єру на Батьківщині та повернуться до Селтіка, вихованцем якого він є. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, "кельти" повністю домовилися з "канонірами" про підписання 27-річного шотландця.

Очікується, що цей трансфер відбудеться на правах вільного агента, оскільки контракт гравця з Арсеналом спливає влітку цього року.

У поточному сезоні Кіран Тірні на тлі травми, отриманої влітку під час Євро-2024, провів за Арсенал 108 матчів у 5 матчах у всіх турнірах, в яких результативними діями гравець не відзначався.